Her alanda kriz var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başlattığı kitle toplantılarına Lefke’de devam etti. Toplantıda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; ülkenin her anlamda bir kırılma noktasına doğru ilerlediğini belirtti. Erhürman, “Bu sadece Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kırılma değil, aynı zamanda hanelerimizin içine kadar giren ekonomik bir krizin de eşiğindeyiz” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre; kitle toplantısı öncesinde CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve parti heyeti, Lefke Spor Kulübü’nü ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Daha önce Girne, Mağusa, İskele, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen buluşmaların ardından Lefke’de düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve Lefke İlçe Sekreteri Burhan Eraslan toplantıda konuşma yaparak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin her anlamda bir kırılma noktasına doğru ilerlediğini belirtti.

“Bu sadece Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kırılma değil, aynı zamanda hanelerimizin içine kadar giren ekonomik bir krizin de eşiğindeyiz.” diyen Erhürman, ülkenin kuzeyinin, güneyle karşılaştırıldığında daha pahalı hale geldiğini, bunun da mevcut hükümet politikaları sonucu olduğunu ifade etti.

Biz bu işi yapacağız

Ülkenin uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını savunan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olunmasına rağmen herhangi bir somut kazanım elde edilmediğini ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkı, son yıllarda dünyaya en kapalı, en izole dönemini yaşıyor” diyen Erhürman, mevcut zihniyetin bir dönem daha sürmesi hâlinde, ülkenin tam anlamıyla bir felakete sürükleneceğini ileri sürdü.

Konuşmasının sonunda, toplantıya katılanlara ve tüm CTP’lilere çağrıda bulunan Erhürman, “Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu, çocuklarımıza dönmek isteyecekleri bir ülke bırakıp bırakmayacağımızı belirleyecek seçimdir. Bu bizim kaderimiz değil. Biz bu işi yapacağız” dedi.

