Coşkulu kutlama

Gazimağusa’da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Mağusa Kültür Derneği organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler saat 18.30’da bando eşliğinde Kaleiçi’ne yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik kapsamında Namık Kemal Meydanı ve Venedik Sarayı çevresinde çocuklar için atölye çalışmaları, dans gösterileri, oyunlar düzenlendi. Festivalin açılışında MKD Ritm Grubu sahne aldı.