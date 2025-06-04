Temmuz’a hazırlık yapılıyor

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum tarafının, iki tarafın güven yaratıcı önlemler konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamaması göz önünde bulundurulduğu zaman, temmuz ayındaki görüşme için istediği hedefin ne olduğunu yorumlamasının istenmesi üzerine yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu konusunda çok taraflı yeni bir görüşmenin devamının olabilmesi için güven yaratıcı önlemler üzerinde bir anlaşma sağlanmasının önkoşul olmadığını belirtti.

Kombos, belirli konular üzerindeki bir anlaşmanın da olumlu bir hava yaratabileceğinden söz etti.

Kendi taraflarınca, gerek BM gerekse Avrupalı temsilcinin atanmasıyla AB düzeyinde geçmiş dönmedeki inisiyatifleriyle yaratılan hareketliliğin yansı sıra tüm bunların hepsinden mümkün olduğunca faydalanılması gerektiğini söyleyen Kombos, BM Genel Sekreteri'nin belirlediği konular üzerinde anlaşmalar ve olumlu sonuçların ortaya çıkması için kendilerinin iyi niyetle görüşme çabasına, devam edeceklerini ifade etti.

Kombos sözlerinin devamında ancak bunun sadece kendilerine bağlı olmadığını, hiçbir şekilde yapıcı olmayan diğer tarafın söylem ve tutumunun sertleştiğini ve sertleşmeye devam ettiğini gördüklerini de savundu.

Zaman takvimine yönelik olarak Kombos, “özlü müzakerelere ulaşılması gerektiği şartıyla, bu sürecin bir sonunu belirleme lüksüne sahip olduklarını düşünmediğini, zaten istenilen hedefin bu olduğunu” ifade etti.

Kombos sözlerinin devamında, diğer tarafın kısır yaklaşımının devam ettiği bir süreç içerisinde olduklarını, bu süreç içerisinde boşa giden zamanın, kaybedilen zamanının olmaması için bu zamanda hareket halinde kalarak, bazı temasları ve görüşmeleri sürdürerek değerlendirmeye çalıştıklarını da belirtti.

Sonbahardaki seçim sürecinin, uluslararası unsuru da düşündürdüğünü belirten Kombos, ancak daha önce söyledikleri gibi durağan bir şekilde sonbahara kadar bekleme lükslerinin bulunmadığını ifade etti.

Kombos, durağanlığın denendiğini, bunun ulusal dava için yararlı olmadığını düşündüklerini söyledi.

