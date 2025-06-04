Yargısı ileride

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde gece yarısı tartıştıkları 49 yaşındaki adamı bıçaklayan Mehmet Pehlivan ile Kazımcan Aygün dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis; olayın 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi’nde, boş arazi içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; zanlıların daha önceden aralarında mevcut olan sorun nedeniyle, M.T. ile konuştukları sırada, üzerlerinde taşıdıkları bıçakla, sırt, karın ve kollarından ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs ettiklerini belirtti. Polis; zanlıların yaraladıkları M.T.’nin, vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Ağır şekilde yaralanan M.T.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp Damar ve Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydeden polis; doktordan alınan raporda vücudunda sadece bıçak değil, yuvarlak uçlu delici alet yarası da tespit edildiğini belirtti.

Polis; bıçak darbelerinden birinin akciğere yakın bir mesafeye denk geldiğini, yaralının doktor gözetiminde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Zanlıların aynı gün tutuklandığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, tanık ifadeleri aldıklarını belirtti.

Olayda kullanılan 22 santim uzunluğundaki bıçağın bulunduğunu kaydeden polis; soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun ağır ceza kapsamında girdiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, kişi başı 150 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için üçer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

