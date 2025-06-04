Büyük panik yaşandı

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında önceki gece sabaha karşı saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Muğla ve Antalya’da da hissedildi. Panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybetti, yüksekten atlama sonucu 69 kişi yaralandı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar sokakta sabahladı.

AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de de hissedildi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

