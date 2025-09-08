Halkın beklentisi bu yönde

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirme yaptı. Üstel “Rakiplerimizle kavga değil, demokrasi ilkelerine göre mücadele ederiz. Seçimlerin bir demokrasi şöleni olarak yaşanmasını temenni ediyorum” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada çok partili parlamenter sistemde her seçimin bir sınav olduğuna dikkat çeken Üstel, partinin 1975’teki kuruluşundan bu yana her seçimde güçlü bir şekilde yer aldığını vurguladı. “UBP, her seçimde iddialı olmuştur ve bu durum partimizi şımartmamış, tam tersine sorumluluk bilincimizi artırmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beş yıl önce UBP Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu ve seçildiğini hatırlatan Üstel, görev süresi boyunca Kıbrıs konusunda Anavatan Türkiye ile tam uyum içinde sürdürülen politikanın UBP ile istişare edilerek şekillendiğini söyledi. “Eğer bugün Tatar’ın adaylığını yetkili kurullarımızın oy birliğiyle destekliyorsak, nedeni bizim de desteğimizle sürdürdüğü siyasettir” diye konuştu.

Üstel, seçim çalışmaları kapsamında KKTC’nin dört bir yanında toplantılar düzenlediklerini belirterek, sadece partililerle değil tüm vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Vatandaşların ilgisinin ve sıcak yaklaşımlarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Üstel, “UBP karar verdiyse, o karar hem sözde hem de özdedir. Partimizin ve koalisyon ortaklarımızın Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde koyduğu irade, sandıktan zafer çıkana kadar devam edecektir” dedi.

Rakip adaylara da seslenen Üstel, seçimlerin demokratik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti. “UBP kavga eden değil, mücadele eden bir partidir. Rakiplerimizle kavga değil, demokrasi ilkelerine göre mücadele ederiz. Benzer anlayışı rakip adaylardan ve partilerden de bekleriz” ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışalım

Seçimlerin ardından da siyasi rekabetin geride kalacağını kaydeden Üstel, “Unutmayalım, seçimin ertesi günü de vardır. Yine birbirimizin yüzüne bakacağız, parlamentoda KKTC’nin varlığı ve yücelmesi, halkımızın refahı için birlikte çalışacağız” dedi.

Başbakan Üstel, partilileri daha yoğun çalışmaya davet ederken, tüm vatandaşlara da kardeşlik ve birlik mesajı gönderdi.

