Kara operasyonu düzenlendi

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da, "Hamas Lideri Yahya Sinvar öldü" açıklaması yaptı. Hizbullah kaynakları Yahya Sinvar'ın ölmüş olabileceğine yönelik işaretler olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü, Sinvar'a ait olduğu belirtilen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlanarak teyit edildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, olayın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedefli bir kara operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Operasyonda üç Hamas üyesinin hedef alındığı bildirildi.

İsrail devlet medyası KAN'ın iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise Sinvar'ın öldürüldüğü doğrulandı ve Güvenlik Kabinesi, Sinvar'ın öldürüldüğü konusunda bilgilendirildi.

Netanyahu: Hamas Gazze'yi yönetmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Hamas Gazze'yi yönetmeyecek. Bu Gazze halkının tiranlığa karşı özgürleşmesi için bir fırsat" açıklaması yaptı.

Biden: Dünya için güzel bir gün

ABD Başkanı Joe Biden ise "DNA testi sonuçları Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" ifadelerini kullandı.

Biden, savaşın sona ermesi ve rehinelerin eve dönmesi konusunda Natanyahu ile kısa bir süre sonra görüşeceğini açıkladı. Biden Hamas'ın artık saldırı düzenleme kapasitesinin olmadığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris ise "İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak Gazze savaşı Ortadoğu"yu istikrarsızlaştırıyor" açıklaması yaptı.

Sinvar uzun süredir İsrail’in hedefinde

İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti.

İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü.

Hamas lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye’nin yerine seçilmişti.

Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.

