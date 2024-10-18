İlk beş belirlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması’nın bu yıl 14’üncüsü düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Tasarım Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması, 13 Ekim Pazar günü, 10.00 – 18.00 saatleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile diğer katılımcılar da birer konuşma yapıp, etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Juri üyelerinin değerlendirdiği 16 eser sonucunda ilk beşe giren gruplar şöyle açıklandı:

“Birinci Break Point, ikinci KAÜ, üçüncü Whales, dördüncü Dale ve beşinci Gamma ödüle layık görülerek, Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Atun, Doç. Dr. Çoşkun ve Prof. Dr. Tozan’dan ödüllerini aldılar.”

Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.