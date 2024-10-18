Karamsar bir tablo çizdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi 41. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Devrim Barçın seçildi.

Verilen bilgiye göre, önceki akşam Paradise Park’ta yer alan kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer katıldı.

“Halkımıza Sözümüz Var” sloganıyla gerçekleşen kongrede, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

CTP Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu, alfabetik sıraya göre şu isimlerden oluştu:

“Ahmet Güneş, Ali Alp Kolazoli, Arif Osum, Dilan Aşan, Eda Aşan, Eser Emin Öktem, Hüdâ Avşaroğlu, Mustafa Gürkan, Öykü Akcan, Yeşim Bozat.

CTP Lefkoşa İlçesi Disiplin Kurulu: Cezar Oransel, Mehmet Erenler, Nedret Tümkan, Niyazi Okutan ve Yunus Konaç.”

Kongre, demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı. Divanın oluşturulmasının ardından, konuşmalara geçildi. Tufan Erhürman ve Lefkoşa İlçesi Başkanı Devrim Barçın’ın konuşma yaptığı kongrede, faaliyet raporu ve mali rapor okundu, ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti.

Kongre, yönetim kurulu seçiminin ardından sona erdi.

Erhürman: Anlatabileceğimiz çok şey var

Kongrede konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bizim söyleyebileceğimiz, anlatabileceğimiz çok şey var” dedi ve “çok kısa bir süre sonra ülkede Kıbrıs Türk halkının devrinin başlayacağını” vurguladı. Erhürman, ülkenin hem içeride hem de dışarıda “çukurun içine yuvarlandığını” kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının son dönemde dünyadan da koparıldığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu süreçte Kıbrıs Türk halkının yoksullaştığını anımsattı.

CTP’nin son beş yıldır her konuda öneri geliştirdiğini ve kötü gidişe dur demeye çalıştığını kaydeden Erhürman, “Tarih dönüyor, bizleri doğruluyor” ifadelerini kullandı. Yabancılara mülk satışı konusunda yıllardır yaptıkları uyarı ve önerileri de hatırlatan Erhürman, nüfus sayımının öncelikleri olduğunu vurgulayarak nüfus politikasının önemine işaret etti.

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın da, kongrede yaptığı konuşmada, ikinci kez ilçe başkanlığına aday olmanın gururunu dile getirdi. Barçın, bugüne kadar gösterilen güven ve destek için partililere teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 09:38