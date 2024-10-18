Yine heyecan var

Günlerdir tartışma konusu olan Meclis Başkanlığı seçim süreci devam ederken, genel kurul bugün saat 10.00’da toplanacak.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Milletvekili Ziya Öztürkler’i aday göstermesi beklenirken,

UBP milletvekilleri dün saat 11.00’de bir araya gelerek Meclis Başkanlığı seçim sürecini görüştü. Öztürkler isminde uzlaşı sağlandığı bilgisi elde edilirken, Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu bilgiyi doğruladı. Arıklı, UBP Meclis Başkanı Adayının büyük ihtimalle Ziya Öztürkler olacağını dile getirdi.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ise Meclis Başkanlığı seçimine yönelik, “Grup toplantısında belli bir eğilim var birkaç arkadaşa yönelik, onlardan biri de benim, evet doğrudur ama şu anda net olarak bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

Kısmet, bakacağız

Cumhuriyet Meclisi bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürkler, “Benim isim söylemem doğru olmaz, değerlendirmeler devam ediyor” şeklinde konuştu.

“UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, ‘Ziya Öztürkler ismi üzerinde mutabık kalındı’” şeklindeki açıklaması sorulan Öztürkler, “Değerlendirmelerin sonunda hayırlısı neyse o olsun” dedi ve şunları kaydetti:

“Kısmet, bakacağız daha değerlendirmeler devam ediyor. Meclis toplanırsa, UBP adayını gösterecektir. Kısmet… Şu anda benim net ‘aday benim’ demem doğru olmaz. Grup toplantısında belli bir eğilim var birkaç arkadaşa yönelik, onlardan biri de benim, evet doğrudur ama şu anda net olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Sayın Başbakanımız, grup, son noktayı koyacak. Herkese hayırlısı… İnşallah bir an önce Meclis Başkanı seçilir ve Meclis üreteceği yasalarla, halkımıza vereceğimiz yasalarla gündeme geliriz, bu konularla değil.”

Arıklı: Büyük ihtimalle Öztürkler

Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te basın açıklaması yaptı.

Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Meclis Başkanı Adayının büyük ihtimalle Ziya Öztürkler olacağını dile getirdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ile konuşup, Meclis’in ne zaman açılacağının kararlaştırılacağını aktaran Arıklı, Zorlu Töre’nin cenazede olduğunu, yakınını kaybettiğini söyledi.

Erhan Arıklı, Meclis’in bugün açılmasının imkansız olduğunun altını çizdi.

Ne olmuştu?

1 Ekim’de törensel açılışla başlayan yeni yasama yılının ilk toplantısı Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle 7 Ekim’de yapılmış, Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için 4 dört tur oylamadan sonra yapılmış, salt çoğunluk sağlanamamış, UBP, bunun üzerine Girne milletvekili Kutlu Evren aday göstermişti.

UBP milletvekili Kutlu Evren de Genel Kurul’daki ilk oylamasında 26 ret oyu almış, grup başkan vekilleriyle görüşme yapılmak üzere toplantıya ara verilmişti.

Genel Kurul, 3 günlük aradan sonra 10 Ekim Perşembe akşamı yeniden toplanmış, UBP Milletvekili Kutlu Evren'in adaylıktan çekilmesi üzerine Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için UBP yeniden Zorlu Töre’yi önermişti.

Zorlu Töre için beşinci tur oylamada 25 ret, 23 kabul ve 1 de geçersiz oy kullanılmış, Töre, tek aday olduğu için bu sonucun kendisinin Meclis başkanı seçildiği anlamına geldiğini belirterek, oturumu kapatmış, CTP milletvekilleri buna itiraz etmiş, erken seçim çağrısı da yapmıştı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili Başsavcılıktan görüş istenmiş, Başsavcılık görüşünün Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği şeklinde olduğu açıklanmıştı.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış oluyor.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 10:03