Moral depoladılar

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli modellik yarışmalarından biri olan International Top Model of North Cyprus 2024 için geri sayım başladı.

Hayriye Vurdu Organizasyon tarafından bu yıl 9. kez düzenlenecek olan yarışmanın finalistleri, Grand Sapphire Resort’ta önceki gün düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Bu yıl 20 farklı ülkeden katılan finalistler, 19 Ekim’de gerçekleşecek büyük final için tüm dikkatleri üzerine çekti.

International Top Model Finalistleri dün de Pera Mackenzie’de buluştu.

International Top Model of North Cyprus finalistleri, büyük finale sayılı günler kala Pera Mackenzie'de bir araya geldi.

Kokteyllerini yudumlayan finalistler, büyük yarışma öncesi moral depolarken, bu özel buluşma aynı zamanda sosyal bir etkinlik olarak da dikkat çekti.

Büyük finalde finalistlerin sahneye çıkmadan önce yaşadıkları bu keyifli anlar, yarışma heyecanını daha da artırdı.

