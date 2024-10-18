7 günde ihraç 

Yanlarında 7, 5 ve 3 yaşlarındaki 3 çocuk ve 40 günlük bebekle Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a gizlice giriş yapan Suriyeli Hasna Alavi Aleyya (22) Radiye Brek (26) ve Fatma Hammudi Sahyuni (23) hakkındaki dava karara bağlandı.

Soruşturma amaçlı 3 gün yurtta tutuklu kalan zanlılar dün Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı. Askeri Mahkeme heyeti, sanıkların 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına emir verdi.

Kararı okuyan yargıç, sanıkların 13 Ekim 2024 tarihinde, saat 23.30 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu'na giderek ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.

Yargıç, yapılan soruşturmada Suriye uyruklu sanıkların aynı gün saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da henüz aynı tespit edilemeyen bir yerden, beraberlerinde bulunan dört çocuk ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı geçiş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Yargıç, sanıkların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Sanıkların ifadelerinde ülkelerine dönmek için yardım istediklerini söylediklerini ifade eden yargıç, çocuklarıyla birlikte savaştan kaçarak önce güneye ardından kuzeye geçen sanıklara kısa süreli hapis vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

Yargıç, sanıkları askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan 7 gün hapse mahkum ettiklerini açıkladı.