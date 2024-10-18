İnsani bir adım olur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Rum lider Hristodulidis ile New York’ta bir araya geldiği gayriresmi akşam yemeğinde Güney Kıbrıs’taki tutuklamaları da gündeme taşıdığını ve bu konuda Genel Sekreter’in Rum lidere “af çıkarın” dediğini kaydetti.

Yaşanan süreci Genel Sekreter’e anlattığını, Genel Sekreter’in de hayretler içerisinde dinleyerek Hristodulis’e “af çıkarın” dediğini aktaran Tatar, “Genel Sekreter demek ki rahatsızlık duydu bundan. Hristodulidis ben de bir şey yapamıyorum süreç yargıda dedi” diye konuştu.

Tatar, “Rum Yönetimi’nin af çıkarması halinde biz siyasetimizden vazgeçecek değiliz bunu insani değerler nedeniyle yapmaları gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Rum lider Hristodulidis ile bir araya geldiği gayriresmi akşam yemeği ve Kıbrıs konusuna ilişkin BRT’ye özel mülakat verdi.

New York’taki gayriresmi yemekte iki devletli çözümde ısrarcı olduklarını bir kez daha vurguladıklarını belirten Tatar, “Bizim bir duruşumuz, politikamız ve yeni siyasetimiz var ve Türkiye’nin desteğiyle bu süreci yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mutlak süratte egemenliğin teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres ve Hristodulidis ile gayriresmi yemeğe işaret eden Tatar, “Biz iki otoritenin, iki devletin işbirliğinde çeşitli konularda buluşmaya hep hazırdık ama üçlü görüşmeyi hep reddetmişim gibi bir algı yaratıldı ki bu asla doğruyu yansıtmıyor” dedi.

“Hiç yılmadık…”

İki devletli siyaseti ortaya koyduktan sonra hiç yılmadıklarını ve bugüne kadar bu siyaseti yürüttüklerini belirten Tatar, Türkiye’nin en üst düzeyde desteğiyle yeni siyaseti her platformda ve New York’taki gayriresmi görüşmede dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter ile yapılan görüşmede “ulusal egemenliğimizin siyasi eşitliğimizin kabul görmesiyle ancak masaya oturacağımızı bir kez daha belirttik” şeklinde konuştu.

“Tek vatandaşlık, tek kimlikten bahsediyorlar…”

Tatar, “Tek vatandaşlık, tek kimlikten bahsediyorlar ve bu sıfır askere kadar giden bir süreçtir. Buna müsaade etmemiz mümkün değil. Biz sadece eşitliğimizi arıyoruz egemen olmadığımız bir coğrafyada varlığımız zaman içerisinde sulandırılır, asimile edilir. Bizim bu yapıyı korumamız gerek ve mutlak süratte egemenliğimizi teyit etmeliyiz. AB çatısı altında iki ayrı egemen iki eşit devlet. Bu coğrafyada hem Kıbrıslı Türkler hem de Rum halkı açısından en iyi şekilde olabilecek olan budur. Yemekte tüm bunları ifade ettim. Genel Sekreter iki taraf arasında farklı pozisyonlarda olunduğu iki ayrı pozisyon ifade etmiştir. En sonunda bir çare bulunabilir iki tarafın da yaklaşması halinde olabilir” dedi.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 10:04