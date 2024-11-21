Herkes davetli

Her yıl düzenlenen Lefkoşa Maratonu, bu kez Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören minikler için koşulacak.

Lefkoşa’da gerçekleştirilecek maratondan elde edilecek gelir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak.

Ülker Lefkoşa Maratonu, 1 Aralık Pazar gün koşulacak. Maratona birçok kişi kayıt yaptırırken, Başbakan Ünal Üstel de destek verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bu yıl çocuklarımızın sağlık hakkına dikkat çekmek ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine bir nebze de olsun katkı koyabilmek için Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi için koşuyoruz, herkesi destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

