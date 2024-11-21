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Örnek hareket

Çavuşoğlu ile bakanlık personeli kan bağışında bulundu

Örnek hareket
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Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğiyle, Thalassaemia hastalarına destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Thalassaemia hastalarının hayati öneme sahip kan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bakanlık binasında yapılan etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları ve personeli katıldı.
Kan bağışının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, kan bağışının bir insanın değil, bir hayatın kurtarılmasına vesile olabileceğine vurgu yaptı.
Bu tür organizasyonların düzenli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarına katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu tür kampanyaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti ve toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.


 

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YORUMLAR
nehir taser
nehir taser - 50 dakika Önce

Girne de Akçiçek hastanesinde sadece belli saatlerde kan bağışı yapılabiliniyor.Herkez o saatlerde çalışıyor.Kan bağışı nasıl yapılacak böyle bir durum olunca.

mustafa coşar
mustafa coşar - 49 dakika Önce

belli saatle fakat fahtanında sadece iki günü bağış yapılabılıyor

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 dakika Önce

Çavuşoğlu, kan bağışının bir insanın değil, bir hayatın kurtarılmasına vesile olabileceğine vurgu yaptı.
Ne demek istedi yahu bu adam. Bir ülkenin Milli eğitim bakanının konuşması anlamsız olabilir mi? The KaKaTC

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