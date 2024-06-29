Teşkilata tam destek

Başbakan Ünal Üstel , Polis Örgütü’nün 60'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel kabuldeki konuşmasında, 60 yıldır görevini başarıyla icra eden Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) hizmetleri için teşekkür etti.

“Adaleti sağlamak için zor şartlarda çalışan güzide teşkilatımızı daha da ileriye götürmek için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz” diyen Üstel, hem yasalarla hem de araç gereciyle daha güçlü, aktif ve dijital koşullara uygun bir PGM için taleplere cevap vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Bizler için ana unsur insanımızın güvenliğidir” diyen Başbakan Üstel, trafikte alkol testinin yanı sıra uyuşturucu testlerinin de yapılabilmesi için çalışmaları başlattıklarını hatırlattı.

Üstel, polisin ek mesai ödemelerinde iyileştirme yoluna gideceklerini de açıkladı.

Kuni: Her daim görevdeyiz

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise 30 Haziran’ın PGM’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, “Polis teşkilatımız, bütün birimleriyle, bazı eksikliklere rağmen görevini en iyi şekilde yapmaya devam etmektedir” dedi.

Kuni, kendilerine birçok konuda destek olan Başbakan Üstel’e teşekkür ederek, “Bizlere verdiğiniz desteği her zaman yakından hissediyoruz” diye ekledi.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Kuni başkanlığındaki heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından da kabul edildi.

Töre: Memnuniyet duyduk

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Polis örgütünün 60'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini kabul etti. Töre kabulde, polisin eksikliklerinin giderilmesi için Meclis olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Polis örgütünün köklü geçmişi ve birikimi ile Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini koruduğunu belirten Töre, ülkede statüsüne bakılmadan herkesin polisin verdiği hizmetten yararlandığını söyledi ve polisin gayretlerinden memnuniyet duyulduğunu vurguladı.

Töre, konuşmasının sonunda hayatına kaybeden polislere rahmet diledi.

Kuni: Polis görevinin başında

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise konuşmasında, Polis örgütünün kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliğini korumak adına görevinin başında olduğunu vurgulayan Kuni, tüm eksikliklere rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek kabulünden dolayı Töre’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.

