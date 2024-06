Eğitim dert oldu

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’taki devlet okullarında eğitimin kısa süreli olması ve yıllardır konuşulduğu halde ‘tam gün’ uygulamasına geçilememesi nedeniyle öğrencilerin başarı oranı dibe vurdu. Çocuklarının yeterli eğitimi alamamasından yakınan aileler, özel okulların ücretlerinde sürekli artış yapılmasından yakınıyor ve bu konuda önlem alınmasını istiyor.

Parasız olmakla birlikte devlet okullarında ‘ara kayıt’ veya ‘tam kayıt’ adı altında öğrencilerden para alındığını, ders yılı içinde kıyafet başta olmak üzere ek mali katkı istendiğini belirten aileler “bunu karşılamakta zorlanan insanlar çocuklarını özel okulda nasıl okutacak?. Hangi parayla özele yönelecek?” diye soruyor.

Ne dediler?..

Salih Dereli

“Torunlarım şu an devlet okulunda okuyor, daha önceden özel okulda okuyorlardı. Açıkçası artık devlet ve özel okul arasındaki fark da azaldı. Ülkemizin genelinde eğitim kalitesi şu an belli, bu tüm eğitim camiasına yansıyor. Bizim zamanımızda eğitimde büyük bir disiplin vardı ancak şu an durum öyle değil. Özel okullar da fiyatlar konusunda çok abarttı ve maddi durumu yetmeyenler d çocuklarını devlet okullarına kaydırıyorlar.”

Songül Gümüş

“Torunumuzu devlet anaokuluna kaydettirdik ancak özel okul parası kadar da masraf çıkarıyorlar. Yetkililer özellikle bu duruma çare bulmalı diye düşünüyorum. Bu yıl toplam da 35 bin TL masrafımız oldu, 6 bini kıyafet ücretiydi. Üstelik eğitim kalitesini de beğenmiyorum; torunum hala harfleri öğrenemedi. Eğitimde kalite çok önemli ama artık o kalite eskilerde kaldı.”

Emine Yüzer

“Torunlarımızı artık özel okullara kaydettirmemiz olanaksızlaştı malum ekonomik durum kötü. Yeteri kadar eğitim kalitesi olmayan özel okullar da çoğaldı. Devlet okullarının durumu ortadadır, olan çocuklarımıza oluyor. Gerçekten eğitimi bu adada çok boşladılar yazık.”

Hatice Aksoy

“Benim oğlum şu an üniversite eğitimi görüyor ve yıllık harçlar 240 bin TL’ye yükseldi, bu bir servet değerindedir. Bu ekonomik ortamda bu parayı isteyip de bulamazsınız. Kredi çekerseniz de size bir milyon liraya mal olur, her şeyde denge ölçüsü kaçtı artık. Bu durumda yetkililerin eğitimdeki seviyeyi düzeltmesi en büyük öncelik olmalıdır ve aileleri de ekonomik anlamda düşünmeleri şarttır.”

Gül Koç

Ben depremzedeyim ailemle Kıbrıs’a geldim, torunumu anaokuluna kaydetmek istedikm bizden 35 bin TL istediler. Bu çok zor bir durum bir yandan kiralar çok yüksek eşim ve oğlum çalışıyor ancak eve para kalmıyor market alışverişimizi dahi yapamamaya başladık. Ev sahipleri de çok acımasız şimdi ben torunumun geleceğini nasıl güvence altına alabilirim. Bizim durumumuzda olan ailelere özellikle yardım yapmaları gerekiyor.”

Savaşay Uludağ

“Eskiden eğitimde bir kalite vardı ve çocuklarım devlet okulundan mezun oldular ve İngiltere’de yaşamlarını sürdürüyorlar. Şu an etrafımıza baktığımızda eğitim seviyesinin yerlerde olduğunu görüyor ve üzülüyoruz. Özel okullarda okumak ise şu an hayalden de öte bir vaziyet almış durumda.”

Necmi Belge

Torunlarımın ikisi özelde diğer ikisi devlet okulunda hepsinin başarı durumu da şükürler olsun iyi. Ancak ülkemizde eğitim gerçekten üstünde durulması gereken önemli bir sorundur. Gerek maddi açıdan gerekse eğitim- öğretim açısından büyük eksiklikler mevcuttur.

Bu durumun öncelikle düzeltilmesi önemlidir ama bu ülkede sorunların düzeleceğine inanmıyorum .”