Talihli BMW 118i kazandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen büyük piyango çekilişi, Lefkoşa’da bulunan The Paradise Park’ta gerçekleştirildi. Çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen BMW 118i M-Sport (full paket) araç için yapılan kura sonucunda 090640 numaralı bilet kazandı.

Çekiliş, 97. Tasdik Memuru Erdem Özçakır huzurunda; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Ahmet Savaşan, UBP'li bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Kazanan numaralar ve ikramiye tarihleri

* Büyük İkramiye Kazanan Numara: 090640

İkramiye Tarihi: 24 Nisan 2026 – 9 Mayıs 2026

* 1. Yedek Numara: 022626

İkramiye Tarihi: 10 Mayıs 2026 – 24 Mayıs 2026

* 2. Yedek Numara: 047601

İkramiye Tarihi: 25 Mayıs 2026 – 8 Haziran 2026

* 3. Yedek Numara: 061693

İkramiye Tarihi: 9 Haziran 2026 – 23 Haziran 2026

* 4. Yedek Numara: 055103

İkramiye Tarihi: 24 Haziran 2026 – 8 Temmuz 2026