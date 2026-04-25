Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen büyük piyango çekilişi, Lefkoşa’da bulunan The Paradise Park’ta gerçekleştirildi. Çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen BMW 118i M-Sport (full paket) araç için yapılan kura sonucunda 090640 numaralı bilet kazandı.
Çekiliş, 97. Tasdik Memuru Erdem Özçakır huzurunda; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Ahmet Savaşan, UBP’li bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapıldı. Çekilişte BMW 118i M-Sport (full paket) aracın verildiği ödül 090640 numaralı bilete çıktı.
Kazanan numaralar ve ikramiye tarihleri
* Büyük İkramiye Kazanan Numara: 090640
İkramiye Tarihi: 24 Nisan 2026 – 9 Mayıs 2026
* 1. Yedek Numara: 022626
İkramiye Tarihi: 10 Mayıs 2026 – 24 Mayıs 2026
* 2. Yedek Numara: 047601
İkramiye Tarihi: 25 Mayıs 2026 – 8 Haziran 2026
* 3. Yedek Numara: 061693
İkramiye Tarihi: 9 Haziran 2026 – 23 Haziran 2026
* 4. Yedek Numara: 055103
İkramiye Tarihi: 24 Haziran 2026 – 8 Temmuz 2026
Talihli BMW 118i kazandı
Ulusal Birlik Partisi’nin 50’nci yıl piyangosunda büyük ikramiye 090640 numaralı bilete isabet etti
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen büyük piyango çekilişi, Lefkoşa’da bulunan The Paradise Park’ta gerçekleştirildi. Çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen BMW 118i M-Sport (full paket) araç için yapılan kura sonucunda 090640 numaralı bilet kazandı.
