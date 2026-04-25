Bizim taraf seyirci

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine ev sahipliği yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; Mısır, Ürdün ve Suriye liderlerini de yanına aldı.

Hristodulidis, zirve kararları dışında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile ‘Stratejik Ortaklık Anlaşması’ imzaladı.

Liderler zirvesine başkanlık eden Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa tek pazarını güçlendirmeyi amaçlayan reformlar için yol haritasına da imza attı. Avrupalı liderlerin Kıbrıs konusunda tek taraflı hareket etmesi KKTC’deki siyasilerden herhangi bir tepki görmedi.

AB Zirvesi fırsata dönüştü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırmayı öngören "Stratejik Ortaklık Ortak Bildirgesi" imzalandı. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Letimbiotis, GKRY ve Mısır arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık Ortak Bildirgesi"nin taraflar arasındaki ilişkileri "daha kurumsal ve stratejik bir seviyeye taşıyacağını" belirtti. Bildirgenin enerji, ekonomi, güvenlik, savunma ve eğitim gibi alanlarda iş birliğini kapsadığını ifade eden Letimbiotis, bunun GKRY'nin bölgedeki ülkelerle geliştirdiği çok taraflı iş birliği adımlarının bir parçası olduğunu belirtti.

İki anlaşma imzalandı

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Avrupa tek pazarını güçlendirmeyi amaçlayan reformlar için bir yol haritası imzalandı. Yol haritasına “Tek Avrupa, Tek Pazar” adı verildi ve komisyon yol haritasının en geç gelecek yılın sonuna kadar Avrupa'nın rekabet gücünü acilen güçlendirmek için belirleyici bir adım olmasını, somut eylemler ve anlaşma hedefleri içermesini hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, yol haritasının yasama önerileri ve ortak yasa koyucular tarafından yapılacak anlaşmalar için hedefler içerdiği, ayrıca yol haritasının üç ayda bir gözden geçirilmesini ve tüm AB kurumları için yetkileri doğrultusunda net kurumsal sorumluluklar belirlenmesini öngördüğü belirtildi. Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, yol haritasının toplam 42 hedefli eylem içerdiğini ve tek pazar içindeki parçalanmayı azaltmanın temellerini attığını söyleyerek, bunun rekabet gücünü artıracağını, enerji maliyetlerini düşüreceğini ve dijital dönüşümü hızlandıracağını savundu. Yol haritasının Güney Kıbrıs için "özel bir değeri" olduğunu belirten Rum Sözcü, bunun Kıbrıslı Rum işletmelerin gerçek anlamda tek bir pazara erişimini güçlendirdiğini, hizmet ve yatırımlar önündeki engelleri azalttığını ve ülkenin Avrupa ekonomisinde güvenilir bir merkez olarak rolünü yükselttiğini söyledi.

Letimbiotis şöyle konuştu;

“Önemi basit ama belirleyici. Avrupa artık 27 ayrı pazar olarak işlev görmekten vazgeçiyor ve ortak kurallarla, daha az engelle tek, birleşik bir güç olarak ilerliyor. Bu, işletmeler için daha fazla fırsat, halk için daha düşük maliyetler ve birliğin uluslararası alanda daha güçlü bir ekonomik varlığı anlamına geliyor. Aynı zamanda, daha geniş bir stratejik hedefe de hizmet ediyor: güçlü bir ekonomik temele, azaltılmış bağımlılıklara ve kendi çıkarlarını ve güvenliğini koruma kapasitesini artırmış, daha özerk bir Avrupa Birliği.”