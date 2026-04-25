Talepler aktarıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın sanayi sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritası oluşturmak amacıyla başlattığı bölgesel sektör toplantılarının ikincisi Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinden sanayicilerin katıldığı toplantıda üretimden ihracata, enerji maliyetlerinden finansmana erişime, istihdamdan rekabet gücüne kadar sektörün temel sorunları ele alındı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm olumsuzluklara rağmen son beş yıllık dönemde önemli kazanımlar elde ettiklerini belirterek, sorunların sert tartışmalar yerine diyalog yoluyla çözülmesini tercih ettiklerini ifade etti.

Kamacıoğlu, yalnızca sanayicilerin yer alacağı yeni organize sanayi bölgeleri oluşturmak için çalışma yürüttüklerini kaydederek, mevcut organize sanayi bölgelerinin geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugün ciddi sorunlar barındırdığını söyledi.

Sanayicilerin bu bölgelerde yeterli söz hakkına sahip olmadığını dile getiren Kamacıoğlu, yeni modelle bu yapının değiştirileceğini vurguladı.

Yol haritası belirlenecek

Kamacıoğlu ayrıca SAN-HO Projesi kapsamında güneş enerjisi santrali kurma hedefinden vazgeçmediklerini ve projeyi hayata geçirmek konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Devlet yetkililerinden yeni sanayi bölgeleri konusunda yeterli destek alamadıklarını ifade eden Kamacıoğlu, bu nedenle Lefkoşa ve Gazimağusa’da kendi organize sanayi bölgelerini kurmak için arazi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. OSB Yasası’nın kendilerine bu konuda yetki verdiğini de sözlerine ekledi.

Sanayicilerin yönlendirmesiyle bir yol haritası hazırladıklarını ifade eden Kamacıoğlu, bu çalışmanın bir tür hükümet programı niteliğinde olduğunu ve kendilerini ziyaret eden tüm siyasi partilerle paylaşılacağını söyledi. İktidara gelecek olan hükümetin bu talepleri dikkate alması gerektiğini vurgulayan Kamacıoğlu, ayrıca bir sanayi müzesi kurma hedefleri olduğunu da dile getirdi.

Sanayiciler neler istedi?

Toplantıda sanayicilerin dile getirdiği talepler şöyle:

-Sanayiciler, yalnızca sanayicilerin yer alacağı yeni organize sanayi bölgelerinin kurulmasını istedi. -Lefkoşa, Mağusa ve Girne’nin yanı sıra Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de bölgesel sanayi alanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

-Sanayi bölgelerinde tahsis edilen ancak kullanılmayan ya da yarım bırakılan arazilerin geri alınarak ihtiyaç sahibi sanayicilere verilmesi talep edildi. Birden fazla başvuru olan arazilerde şeffaf ve adil bir dağıtım mekanizması oluşturulması istendi.

-Organize Sanayi Bölgesi Yasası’nın daha etkin uygulanması ve yetki karmaşasını ortadan kaldıracak şekilde güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

-Elektrik ve maaş giderlerinin sanayicinin en büyük maliyet kalemleri olduğu belirtilerek, bu alanlarda devlet teşvik ve hibe sisteminin iyileştirilmesi talep edildi.

-Krediye erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve faiz destekli sanayici kredilerinin hayata geçirilmesi istendi.

-SAN-HO Projesi’nin önündeki engellerin kaldırılarak tamamlanması gerektiği vurgulandı. Elektrik teşvikinin güncellenmesi gerektiği de ifade edildi.

-Ülkedeki yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicinin Güney Kıbrıs’a yöneldiği belirtilerek, bunu önleyecek ekonomik politikalar ve projeler geliştirilmesi talep edildi.

-Yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenerek özellikle orta ölçekli işletmeleri de kapsaması gerektiği dile getirildi.

-Türkiye ile KKTC arasında makine gönderimiyle ilgili mevzuat sorunlarının çözülmesi istendi.

-İhracatı destekleyen navlun ve fuar desteklerinin zamanında ödenmesi gerektiği vurgulandı.

-Devletle yapılan işlerde ödemelerin gecikmesi nedeniyle sanayicilerin kamu ihalelerine girmek istemediği ifade edilerek, ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi talep edildi.

-Yerli üretimin korunması için ithal ürünlere karşı önlem alınması ve kamu alımlarında yerli ürünlere öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

-İthal unlu mamullerin yerli üreticiyi zor durumda bıraktığı ifade edilerek, bu alanda düzenleme yapılması istendi.

-Denetimlerin artırılması, ithal veya kaçak ürünlerin yerli üretim gibi sunulmasının önlenmesi talep edildi.

-İşletmeler arası personel geçişlerini sınırlayan yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve sürenin uzatılması gerektiği dile getirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026, 09:50