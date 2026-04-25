Hayatı roman

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen darp ve ciddi tehdit meselesi kapsamında tutuklanan zanlı U.A. (E-29) mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduktan kısa süre sonra benzer bir suçu yeniden işlediği belirtildi. Zanlının önce kadının bileğini sıkarak darp ettiği, ardından “dışarı çıkmazsan seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Zanlı 2 gün önce tahliye olduğu cezaevine yeniden gönderilirken, duruşmada oldular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hakan Kaya, zanlının 23 Nisan tarihinde saat 19.00 sıralarında Gazimağusa Sakarya Bölgesi’nde, komşusu olan A.A.’nın (K-27) ikametgahına gittiğini söyledi. Zanlının, evin kapı zilini çaldığını, kapının açılması üzerine ise zorla içeriye giriş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgah içerisine girdikten sonra A.A.’nın bileğini sıkarak darp ettiğini ve ardından “dışarı çıkmazsan seni öldürürüm” şeklinde sözler sarf ederek adı edileni ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Olayın şikayet üzerine polisin bilgisine geldiğini ve zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının toplam 5 sabıkası bulunduğunu, ayrıca Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduktan sadece bir gün sonra benzer nitelikte suç işlediğini mahkemeye aktardı. Zanlının yeniden suç işleme eğilimi bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlı U.A.’nın bir ayı aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.