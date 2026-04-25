Ortak savunma güçlenmeli

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Konseyi zirvesine varışında yaptığı konuşmada Avrupa'nın stratejik özerkliğine ve savunma alanındaki dayanışmasına daha derin bir bağlılık çağrısında bulunarak Güney Kıbrıs'a verilen son desteğin Avrupa Birliği'nin kriz zamanlarında kolektif olarak hareket edebileceğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Mitsotakis, Avrupa stratejik özerkliği kavramını daha da güçlendirmenin ve üye devletler arasında savunma işbirliğini artırmanın yollarını görüştüklerini söyleyerek, Avrupa stratejik özerkliği ve Avrupa savunma dayanışması kavramını nasıl daha da geliştirebileceklerini görüşme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Geçen ay İran yapımı bir insansız hava aracıyla vurulan Güney Kıbrıs adasının ardından Yunanistan ve diğer AB üye devletlerinin Güney Kıbrıs'ın yanında yer almasını dönüm noktası olarak nitelendiren Yunanistan Başbakanı, bunun Avrupa'nın kendi başına ayakta durabileceğini ve tehdit altında olan üye devletleri destekleyebileceğini gösteren ilk somut kanıt olduğunu savundu.