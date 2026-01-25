Onlar da şikayetçi

Ömer KADİROĞLU

Yeni yılla birlikte birçok alanda olduğu gibi ulaşıma da zam geldi. Toplu taşımaya yapılan yüzde 40’lık zammın ardından taksi ücretleri de yükseldi. Taksi ücretleri uzun mesafelerde uçak bilet fiyatlarını geçti. Mesela Pegasus 2 Şubat ve sonrasında İstanbul-Ercan arasındaki bazı uçuşlarda bilet fiyatını 997 liraya kadar indirirken, Girne’den Ercan’a taksi ile gidecek olanlar 2 bin 300, Lefkoşa’ndan a gidecek olanlar ise 2 bin 500 ödemek zorunda kalacak. Taksilerde in-bin fiyatı olan kısa mesafeler bile 500 lirayı aşarken, bu işten geçimimi sağlayanlar fiyatların yüksekliğini birçok etkene bağlıyor.

Taksiciler, yüksek ücretlerin nedeninin sadece akaryakıt fiyatı olmadığını, araç bakımı, lastik, vergi, sosyal yatırımlar ve diğer işletme giderlerinin de maliyetleri artırdığını belirtiyor. Taksiciler, özel hizmet sunan bir araç olarak her yolculuğun maliyetinin toplu taşımadan farklı olduğunu vurgularken, sektörün son bir yılda yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Mehmet Kanal (Lefkoşa Taksiciler Birliği Asbaşkanı)

“Taksi ücretlerine en son 2024 yılı sonunda zam aldık. Şu an Lefkoşa- Ercan bin 500 TL ve Ercan Havaalanı- Girne ücreti ise 2 bin 400 TL civarındadır. Bu rakamların yüksek olmasının nedeni girdi maliyetleridir. İnsanlar sadece akaryakıt hesabı ile taksi ücretlerini hesaplamaya çalışıyor ancak bugün bir taksi çalışanının aylık yatırımı yeni zamlı fiyatla 23 bin TL oldu. Diğer yandan araç servis ücretleri, lastikler, vergiler ve daha birçok ödemelerimiz de vardır. Belki bugün bin TL’ye İstanbul’a gidiyorsunuzdur ancak uçak 300 kişi ile gidiyor 300 kişi ile geliyorken taksi özel hizmet aracıdır. Taksi sizi özel güvenli ve konforlu bir şekilde gideceğiniz yere götürüyor. Larnaka’dan İngiltere’ye 20-30 Sterline gidebilirsiniz ancak güney Lefkoşa’dan Larnaka’ya bir taksi 70-80 Euro’ya gidiyor. Bu sektör son zam aldığında mazot 29 liraydı şu an 48 TL oldu. Diğer yandan sosyal yatırımlar, makinist giderleri ve servis ücretlerinin yanı sıra kendi evlerimizin giderleri için yapılan harcamalar da var. Geçen hafta toplu taşımaya yüzde 40 oranında bir artış verildi. Elbette ki bu taksi fiyatları düşebilir ancak fiyatların düşmesi için akaryakıtta, servislerde, yatırımlarımızda ve lastik fiyatlarında düşüş olması lazım. Kaldı ki bu fiyatlar taksicilerin kendi belirlediği ücretler değil devletin kendi belirlediği narhlı fiyattır.”

Ahmet Bardak

“Bu meslekte son bir yılda yaşadığımız sıkıntıyı ve zor durumu hiç yaşamadık. Sabah işe geliyorum ancak 400-800 lira ile eve dönüyorum. Ercan- Girne 2 bin 300, Ercan-Lefkoşa bin 500 civarındadır. Bu yüksek fiyatların sebebi akaryakıt fiyatları, 23 bin lira en az sosyal yatırımlar, yıllık vergi, durak vergisi derken girdi maliyetleridir. Günlük gelir 400-800 lira iken, günlük gider 2 bin 500 lira civarındadır. Düzelir diye umuyoruz ancak biz eski taksiciler aç durumdayken bu hükümet hala taksi izni dağıtıyor. Ben emekli olmasam taksicilik ile geçinemem.”