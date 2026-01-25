‘Önlem alınacak’

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Girne Antik Limanı’ndaki mendirekte yaşanan hasarın tarihi Zincir Kule ve Girne Kalesi için risk oluşturduğunu be-lirterek, yetki tartışmaları bir kenara bırakılarak acil önlemler alınacağını açıkladı.

Aktunç, Girne Antik Limanı’ndaki mendireğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aktunç, mendirek konusunda yetkinin hangi kuruma ait olduğunun şu aşamada öncelik taşımadığını vurgulayarak, hükümetin bir bütün olarak hareket ettiğini belirtti. Mendireğin zarar görmesi halinde tarihi Zincir Kule ile Girne Kalesi’nin de risk altında olacağına dikkat çeken Aktunç, önceliğin acil önlem almak olduğunu ifade etti.

“Bir yerde yangın varsa önce o yangını söndürmek gerekir” diyen Aktunç, bu nedenle yetki ve bürok-rasi tartışmalarının bir kenara bırakılarak hızlı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aktunç, bugünden itibaren Antik Liman’da devam eden iskele tamiratı kapsamında, mendirekte zarar gören bölümlerin beton bloklarla kapatılacağını ve üzerine tarihi dokuya uygun taşlar yerleştirileceğini belirterek, bu konuda iskele yapımını sürdüren yürütücü firma ile görüşme yapıldığını açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın tarihi eserlerin korunması konusunda tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket et-meyi sürdüreceğini vurgulayan Aktunç, gerekli çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

