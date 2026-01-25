İmha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 16–22 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetimleri kapsa-mında yapılan kontrollerde bazı ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı. İthal armut, yerli mandora mandalina ve salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve tümü imha edildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler çerçevesinde toplam 36 ithal ürün ana-liz edildi.

Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda 35 ithal ürünün temiz olduğu belirlenirken, Ree Tic.’e ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü saptandı. Söz konusu ürünün, firmanın talebi doğrultusunda imha edildiği bildirildi.

Aynı dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 28 yerli ürünün de analiz edildiği belirtilen açıklamada, bu ürünlerden 25’inin temiz çıktığı kaydedildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 yerli ürünle ilgili olarak ise, ürünlerin hasadının bir son-raki laboratuvar analiz sonuçları çıkana kadar durdurulduğu ifade edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen yerli ürünlerin, Tatlısu sakini Kerim Çil’e ait salatalık ile Ye-şilyurt sakini Cemal Yaman’a ve Doğancı sakini Ahmet Çınar’a ait mandora mandalinalar olduğu açık-landı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde düzenli olarak sürdürüldüğünü ve halk sağlığını riske atabilecek durumlara karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.