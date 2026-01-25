‘Sosyal devlet güçlendirilecek’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ozanköy’de yaptığı konuşmada statükonun çatırdadığını savunarak, CTP iktidarında halk iradesinin yeniden tesis edileceğini, sosyal devletin güçlendirilerek adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının hayata geçirileceğini söyledi.

Adanın her bölgesinde vatandaşla bir araya gelen İncirli, Ozanköy halkı ile buluştu.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Ürün Solyalı, Ceyhun Birinci ve Fikri Toros’un eşlik ettiği ziyarette CTP Genel

Başkanı İncirli, bölge halkına seslendi ve tek tek sorularını yanıtladı.

Ozanköy halkının yoğun ilgisiyle karşılanan İncirli, CTP’nin kuracağı iktidarda çürümüş düzenin yok olacağı, halk iradesinin ve güvenin yeniden tesis edilerek sosyal devletin inşa edileceği sözünü verdi.

Değişim artık kaçınılmaz

CTP Genel Başkanı İncirli, bölge halkına seslenerek yaptığı konuşmada, sarsılmaz gibi gözüken, bir taraftan Kıbrıs sorununda ‘çözümsüzlük çözümdür’ diyen diğer taraftan bütün kaynakları peşkeş çeken bir statüko yaratıldığını ifade etti ve bu statükonun bizi dünyadan, gençleri de memleketlerinden kopardığını vurguladı.

İncirli, 2026 yılını ‘tarihi’ bir yıl olarak niteleyerek CTP’nin 55 yıldır mücadele verdiğini ve mücadelenin sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde statükonun çatladığını söyledi.

“Halk bize ne zaman sandık kuruluyor? Ne zaman bu hükümeti yollayacağız? diye soruyor” diyen İncirli, toplumun değişim istediğini, statükonun çatladığını ve bu değişimin artık kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

İncirli, “2026 yılında CTP iktidara gelecek, yaratılan kocaman bir enkaz, üzerimizde büyük bir sorumluluk var beklenti yüksek, biz bunun farkındayız ve korkmuyoruz” şeklinde konuşarak statükonun devrileceğini ve yılların getirdiği mücadele ruhunun ilke ve değerleriyle yeni bir düzen kurulacağını söyledi.

Somut politikalar hazırlanıyor

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Sıla Usar İncirli, “Cumhurbaşkanı bu konuda çalışıyor. Biz de iki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonun oluşması için uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.

İncirli, ayrıca ülkede yaratılan düzenin de değişmesi gerektiğini belirterek ekonomik krizin sosyal krize dönüştüğüne dikkat çekti. Çetelerin arttığını, insanların tehdit edildiğini, halkın güvenlik sorunu yaşadığını hepsinin birbirine bağlı olduğunu söyleyen İncirli “Biz bu tahribatı durduracağız” İfadelerini kullandı. “

Yeni bir siyasi anlayış ortaya koyuyoruz o da nedir ‘kapsayıcılık’ yani toplumun her kesimiyle diyalog kuracağız. Partinin ilke ve değerlerinde ortaklaştığımız herkesle temas içinde olacağız. Bu alanda çalışan komitelerimiz var, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri çok önemli paydaşlar ve onlarla sürekli temas halindeyiz. Günün sonunda halkın karşısına somut politikalarla çıkmak üzere hazırlanıyoruz” şeklinde konuşan İncirli, şeffaflık ve adalet ilkelerini temel alan hesap verebilir bir hükümet kuracaklarının sözünü verdi.

Ayağa kalkabiliriz

İncirli, en önemli konulardan birinin de ‘kayıt dışılık’ olduğunu vurgulayarak “Bu ülkenin aslında kaynağı ve büyük bir potansiyeli var. Fakat kayıt dışılıktan dolayı fakirleşiyoruz, biriken para toplumsal fayda olarak kullanılmıyor. Adil paylaşım olmadığı için birileri zenginleşirken diğerleri fakirleşiyor. Bu yüzden bizim yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadele olacak” dedi. Enflasyonun bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden birinin gelirlerin azalması giderlerin artması olarak aktaran İncirli, “Bu yıl içinde 26 milyar TL’lik borç öngörülüyor. Gelirleri artırmaya yönelik adım atılmıyor ve vergilerle halkın boğazı sıkılıyor. Memleketin kaynakları peşkeş çekiliyor sonra kamu yatırımları için para bulunamıyor. Biz bu ülke liyakatle adaletli bir şekilde yönetilirse her alanda ayağa kalkabileceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Üretime ve sosyal adalete inanıyoruz

Üretime dayalı ekonominin önemine de vurgu yapan Sıla Usar İncirli, “ithalat bağımlısı olmak yerine üretime dayalı bir modelde ilerleyeceğiz, üretimden gelen gelirle toplumun tabanına yayılan adil bir paylaşım yolu izleyeceğiz. Yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığın azaltılacağı bir model, çünkü biz emekçinin kitle partisiyiz üretime ve sosyal adalete inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İncirli, konuşmasının devamında turizm ve yüksek öğrenime de değinerek turizmin en önemli gelir kaynaklarından biri olmasına rağmen yanlış politikalar uygulandığını kaydetti ve yükseköğrenimde ise sahte diplomalarla üniversitelerimizin itibarlarının azaltıldığını belirtti.

Erken seçim çağrısı yapan İncirli, “Yaratılan sahtekarlıklara karşı en doğru şey bu yıl CTP’nin iktidara gelmesi” olacak dedi.