Çoğunluk Londra’dan

Öğrencilerin ya da çeşitli nedenlerden dolayı yurt dışına giden ve geri dönemeyenlerin de bulunduğu Kıbrıslı Rumların Ada’ya dönüşleri devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Londra’dan Larnaka Havalimanı’na gerçekleştirilen uçuşla, toplam 108 Kıbrıslı Rum’un Ada’ya geldiğini yazdı.

Habere göre 108 kişiden, 89’u Birleşik Krallık, 4’ü İspanya, 3’ü Fransa, 2’si Yeni Zelanda, 2’si ABD, 2’si Filipinler, 2’si Malta, 1 Tayland, 1’i Uruguay, 1’i Sri Lanka ve 1’İ de İtalya’dan döndü.

Gazete, hükümetin, “BulgariaAir’in” Sofya’dan Larnaka’ya uçuş gerçekleştirmesi izni verdiğini, buna bağlı olarak dün 42 Kıbrıslı Rum’un Ada’ya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Dışişleri Bakanlığı’nın geri dönüşlerle ilgili oluşturduğu platforma topla 17 bin 579 kişinin başvurduğunu belirtirken bunlardan 11 bin 56’sının öğrenci olduğuna dikkati çekti.

Alithia gazetesi ise yurt dışından dün Güney Kıbrıs’a dönenlerin sayısının toplam 148 olduğunu yazdı.

Gazete ülkeye geri dönenlerin karantina otellerine alındığını da anımsattı.

Gazete, 6 Nisan’dan bu yana Güney Kıbrıs’a dönenlerin sayısının 857 olduğunu da belirtti.

36 köpek döndü

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Larnaka’dan Heathrow havalimanına yönelik British Airways’in Boeing 747 tipi uçağının, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği uçuşunun, 34 köpek ve 14 kedinin kurtarılmasını da teşkil ettiğini yazdı.

İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği ve Rum Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı işbirliği neticesinde 80 İngiliz vatandaşının, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uçuşla, ülkesine geri gönderildiğini, uçakta aynı zamanda 36 köpek ile 14 kedinin de bulunduğuna dikkati çekti.

Söz konusun köpeklerin ve kedilerin, koronavirüs nedeniyle sahipleri tarafından terk edildiğini, bunların hayvan örgütleri tarafından kurtarılarak toplandığını yazan gazete, yeni sahiplerini bulmaları için bunların İngiltere’ye gönderildiğini belirtti.