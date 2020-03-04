‘Utansınlar’

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, sınır kapılarının Rum hükümetince tek taraflı kapatılması kararına ilişkin açıklamasını da yansıttı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Hrisostomos, Kıbrıslı Rumların Uzun Yol’daki (Ledra Yolu) Rum polis barikatını aşma girişimi ve yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki polis ve askerlerin hükümet tarafından görevlendirildiklerini belirterek KKTC’ye giren ve çıkan herkesin kontrol edilmesi, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Hrisostomos, “burada hükümetin, yasaların olduğunu ve herkesin her istediğini yapamayacağını anlaması gerekir” diyerek “Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı, kumarhanelere gitmek için mi, ucuz benzin almak için ve yoksa başka bir şey için mi? Utanmalılar” şeklinde konuştu.