Ortam gerildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardın-dan görevlendirilen Gürsel Tekin, dün polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gitti. Tekin’in binaya girişinde protestolar yaşandı, bina çevresinde gerginlik çıktı.

CHP yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Parti, olağanüstü kongre yapılana kadar çalışmaların Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda sürdürüleceğini İstan-bul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

Gürsel Tekin saat 13.30 sıralarında polis eşliğinde il başkanlığı binasına geldi. Burada toplanan kalaba-lığın protestolarıyla karşılaşan Tekin, kayyum olmadığını belirterek, “Biz kayyum değiliz. Kayyum Esen-yurt’ta. Haksızlıkları gidermek için buradayız.” dedi.

Açıklama yaptığı sırada üzerine su şişesi atılan Tekin, “Hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar, hiçbir şey bizi engelleyemez. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum.” ifa-delerini kullandı.

Tekin, açıklamalarının ardından aracına geçti. Bu sırada polis, bina önünde toplanan kalabalığa dağıl-maları için uyarıda bulundu. Protestocuların çadır ve sandalyelerle barikat kurması üzerine polis mü-dahale etti. Müdahalenin ardından Tekin, polis koridoru eşliğinde il başkanlığı bahçesine girdi. Ancak burada da bazı partililer, Tekin ve beraberindekilerin içeriye girişine izin vermedi. Polislerin bina girişini boşaltmasının ardından Tekin, parti binasına girdi.

Biz çağrı heyetiyiz

Binaya girerken yaptığı açıklamada, “Kararda kayyum ifadesi var mı? Biz çağrı heyetiyiz. Davayı açan biz değiliz. Tarafsızlığımız nedeniyle görevlendirildik. Evimize gireceğiz. Önümüzdeki günlerde daha çok sahada olacağız.” dedi. Tekin, bina içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştü. Saat 19.30’da ise herhangi bir açıklama yapmadan binadan ayrıldı.

Çelik: Halkımızın evini koruyacağız

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal med-ya hesabından makam odasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Çelik, “CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız.” ifadelerini kullandı.

Valiliğin gösteri ve yürüyüş yasağına tepki gösteren Çelik, “Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin en-gellenmesi suçtur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP İstan-bul İl Başkanlığı çevresinde yaşanan gerginliğe değindi. Konuşmasına İzmir’de şehit olan polisleri ana-rak başlayan Erdoğan, “Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.” dedi.

CHP’de yaşanan gelişmeleri “koltuk kavgası” olarak nitelendiren Erdoğan, “Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasındaki kavgaların ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah etmeyiz.” ifadesini kullandı. Sokak çağrılarına da tepki gösteren Erdoğan, “Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

