Büyük üzüntü yarattı

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kar maskesi takan 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B., uzun namlulu silahla karakola ateş açtı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralanırken, Amilağ’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırı sırasında bir vatandaş da elinden yaralandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın lise 3. sınıf öğrencisi olduğunu, herhangi bir suç kaydının bulunmadığını açıkladı. Saldırıda kullanılan silahın saldırganın babasına ait olduğu belirlendi. İlk iddiaların aksine saldırının kötü muamele gerekçesiyle yapılmadığı, sosyal medya incelemelerinde E.B.’nin radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Baba: Son dönemde radikalleşti

Saldırganın babası N.B., ilk ifadesinde oğlunun son dönemde radikalleştiğini, bilgisayar ve telefon başında çok vakit geçirdiğini söyledi. N.B., aile olarak bu konuda oğullarını sık sık uyardıklarını, gerekirse polise gideceklerini dile getirdiklerini aktardı.

Gözaltı sayısı 9’a çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Açıklamada, İzmir’de saldırgan E.B. ile babası N.B., annesi A.B., A.K. ve D.Ş.; İstanbul’da K.N.; Ankara’da B.Y. ve C.T.; Şanlıurfa’da ise M.A.’nın gözaltına alındığı bildirildi. Böylece olayla bağlantılı gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

