Haklar korunacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, partisinin Meclis’te güçlü bir denge ve denetim mekanizması olacağını belirtti. Partinin demokrasinin ve halkın haklarının güvencesi olacağını kaydeden Çeler, hükümette veya muhalefette halkın ve örgütlü kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

TDP milletvekili adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e ziyarette milletvekili adayları Tacan Reynar, Bayram Dem, Cemal Sunar, Tekin Birinci, Ali Yaman Işık, Feride Gürel, Ahmet Denizer, Duygu Göze Ergöknil, Erman Yaylalı, Güneş Kozal, Deniz Birinci, Şifa Çika, Kemal Baykallı ve Ali Azeri eşlik etti. TDP heyetini KTAMS Başkanı Serkan Yiğit ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. TDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Çeler, ülkenin iki partili bir siyasi sisteme doğru sürüklenmesinin demokrasi ve toplumsal mücadele açısından ciddi riskler taşıdığını ifade ederek, TDP’nin Meclis’te güçlü bir denge ve denetim mekanizması olacağını belirtti. Partinin demokrasinin ve halkın haklarının güvencesi olacağını kaydeden Çeler, hükümette veya muhalefette halkın ve örgütlü kesimlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ekonomik sorunlara da değinen Çeler, hayat pahalılığı karşısında sürekli maaş artışına dayalı politikaların yeterli olmadığını, esas hedeflerinin hayatı ucuzlatmak olduğunu söyledi. Tarım, hayvancılık, Çeler sanayi ve ticarette üretimin artırılması, çeşitlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar hazırladıklarını belirtti.

Çeler ile Reynar, Arden Gıda Ltd.’i ziyaret etti

Bu arada Çeler, Gazimağusa Milletvekili adayı Tacan Reynar ile birlikte Arden Gıda Ltd.’yi ziyaret etti.

Görüşmede hellim üretimi ve ihracatı, Yeşil Hat Ticareti, vergide adalet, kayıt dışı ekonomi ve yerli işletmelerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Çeler, TDP’nin ekonomik sorunlara yönelik çalışmalarını tamamlamak ve uygulanabilir politikalar geliştirmek için çaba ortaya koyduğunu belirterek, üreticinin ve ihracatçının önünü açacak, işletmeleri güçlendirecek adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vergi adaletinin sağlanması, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi ve “işletmelerin üzerindeki haksız yüklerin kaldırılması” gerektiğini söyleyen Çeler, hellim ihracatı ve Yeşil Hat Ticareti’nin geliştirilmesinin ekonomik büyüme açısından önem taşıdığını kaydetti.

