19 kadın var

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), 50 milletvekili adayını belirledi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş, Parti Meclisi tarafından onaylanan milletvekili adayları arasında 49 yeni ismin olduğunu söyledi.

Yüksekbaş, adayları “Şaibesiz, pırıl pırıl ve kendi alanlarında uzman” olarak nitelendirdi.

Genel Başkan Serdar Denktaş ise listede 19 kadın adayın yer aldığını söyleyerek, kadınların ülkeyi "yeşerteceğine" inanç belirtti.

Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile milletvekili ve belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı toplantıdaki konuşmasında tüm adayların onaylandığını ifade eden Denktaş, maddi imkânlarının sınırlı olmasına rağmen seçim çalışmalarında halkla doğrudan temas kurmaya önem verdiklerini dile getirdi.

Denktaş, adayların belirlenmesinin ardından partinin seçim çalışmalarına odaklandığını, seçim sürecinde sahada olunacağı ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulacağını belirtti.

TAM Parti’nin ilçelere göre aday listesi

Lefkoşa

1. Serdar Denktaş

2. Tuncer Karakurt

3. Çağla Dinçer

4. Hacer Güneş

5. Şanlı Çoban

6. Diler Ertuğ

7. Salih Gücel

8. Salih Bulancak

9. Eralp Münir Pınar

10. Burcu Aksu Vural

11. Hasan Gümüşok

12. Özge Ekin Çelik

13. Eder Kocaoğlan

14. Neyire Özgöker

15. Ömer Sadık Duman

16. Okan Ceylan

Gazimağusa

1. Ramadan Çiftçioğlu

2. Şirin Zaimağaoğlu

3. Mustafa Aksu

4. İsmail Yıldız

5. Yusuf Çelik

6. Gülistan Çelebi

7. İhab Khalil

8. Yeliz Garabli

9. Rania Ghorayeb

10. Filiz Ceyran

11. Meryem Bilginlerler

12. Gül Özbayrak

Girne

1. Orsel Neşe

2. Münür Salih Doratlı

3. Cengiz Avcı

4. Mustafa Şener

5. Aydın Bahri Kaan

6. Emine Leblebicioğlu

7. Doğan Boransel

8. Orhan Barış Tekinsav

9. Erol Merdoğlu

10. Hakan Atik

11. Mustafa Öztürk Ömürlü

12. Şefik Dereli

İskele

1. Mesut Yalvaç

2. Ozan Akgün

3. Aybüke Özmen

4. Ülviye Emirkan

5. Şifa Bahalı

Güzelyurt

1. Yıldıray Paralı

2. Yüksel Tok

3. Mustafa Baysal

Lefke

1. Serkan Fundalar

2. Hülya Kasap

