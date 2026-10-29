19 kadın var

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), 50 milletvekili adayını belirledi.
TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş, Parti Meclisi tarafından onaylanan milletvekili adayları arasında 49 yeni ismin olduğunu söyledi.
Yüksekbaş, adayları “Şaibesiz, pırıl pırıl ve kendi alanlarında uzman” olarak nitelendirdi.
Genel Başkan Serdar Denktaş ise listede 19 kadın adayın yer aldığını söyleyerek, kadınların ülkeyi "yeşerteceğine" inanç belirtti.
Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile milletvekili ve belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı toplantıdaki konuşmasında tüm adayların onaylandığını ifade eden Denktaş, maddi imkânlarının sınırlı olmasına rağmen seçim çalışmalarında halkla doğrudan temas kurmaya önem verdiklerini dile getirdi.
Denktaş, adayların belirlenmesinin ardından partinin seçim çalışmalarına odaklandığını, seçim sürecinde sahada olunacağı ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulacağını belirtti.
TAM Parti’nin ilçelere göre aday listesi
Lefkoşa
1. Serdar Denktaş
2. Tuncer Karakurt
3. Çağla Dinçer
4. Hacer Güneş
5. Şanlı Çoban
6. Diler Ertuğ
7. Salih Gücel
8. Salih Bulancak
9. Eralp Münir Pınar
10. Burcu Aksu Vural
11. Hasan Gümüşok
12. Özge Ekin Çelik
13. Eder Kocaoğlan
14. Neyire Özgöker
15. Ömer Sadık Duman
16. Okan Ceylan
Gazimağusa
1. Ramadan Çiftçioğlu
2. Şirin Zaimağaoğlu
3. Mustafa Aksu
4. İsmail Yıldız
5. Yusuf Çelik
6. Gülistan Çelebi
7. İhab Khalil
8. Yeliz Garabli
9. Rania Ghorayeb
10. Filiz Ceyran
11. Meryem Bilginlerler
12. Gül Özbayrak
Girne
1. Orsel Neşe
2. Münür Salih Doratlı
3. Cengiz Avcı
4. Mustafa Şener
5. Aydın Bahri Kaan
6. Emine Leblebicioğlu
7. Doğan Boransel
8. Orhan Barış Tekinsav
9. Erol Merdoğlu
10. Hakan Atik
11. Mustafa Öztürk Ömürlü
12. Şefik Dereli
İskele
1. Mesut Yalvaç
2. Ozan Akgün
3. Aybüke Özmen
4. Ülviye Emirkan
5. Şifa Bahalı
Güzelyurt
1. Yıldıray Paralı
2. Yüksel Tok
3. Mustafa Baysal
Lefke
1. Serkan Fundalar
2. Hülya Kasap
Yani kadınları napacaz