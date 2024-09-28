Cesur itiraf 

Kalkınma hızının yüzde 4’e ulaşması, enflasyonun yüzde 2’ye, işsizlik oranının da yüzde 4’e düşmesi gerekçesiyle bir süredir sürdürdüğü bazı tüketim ürünlerine yüzde “0” KDV ve elektrik faturaları sübvansiyonuna çarşamba gününden itibaren son verme kararı alan Rum yönetimini İstatistik Dairesi’nin yayımladığı veriler zora soktu.

Fileleftheros “Güzel Görüntüyü İstatistik Bozdu” başlıklı haberinde, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un Rum tarafında yaşayan bir kısım hane halkının, pahalılık yüzünden zor geçindiğini itiraf etmekle birlikte, kalkınma hızının yüzde 4’e yükseldiği, işsizliğin de yüzde 4’e düşmesinin bir süredir uygulanan iki destek tedbirinin devamını haklı göstermediğini savunduğunu yazdı.

Gazeteye göre Rum yönetiminin verdiği refah görüntüsüne karşın İstatistik Dairesi’nin 2023 verileri, nüfusun yüzde 13,9’unun (yaklaşık 127 bin 236 kişi) yıllık geliri 11 bin 324 Euro ya da altında olan hane halkı içerisinde ve yoksulluk riski altında yaşadığını ortaya koydu.

Verilere göre Rum halkının yüzde 28’i (256 bin 951 kişi) yıllık 14 bin 155 Euro gelirle Alt Gelir Sınıfında idi. 2022’de bu sınıftakilerin oranı yüzde 29,4, 2021’de ise yüzde 27,4’tü. Nüfusun yüzde 64,1’i (587 bin 144 kişi) yıllık 14 bin 156-37 bin 746 Euro arasında gelir ile Orta Gelir Sınıfındaydı ancak bütün Orta Gelir Sınıfındaki herkesin yaşam düzeyi yeterli değildi. Orta Gelir Sınıfındakilerin yüzde 21,9’u (200 bin 975 kişi) gerçekte Alt Gelir Sınıfına aitti ve gelirleri 14 bin 156 -18 bin 873 Euro arasında değişiyordu. Orta Gelir Sınıfının yüzde 30,3’ünün (277 bin 292 kişi) geliri 18 bin 874-28 bin 309 Euro, geriye kalan yüzde 11,9’unun (108 bin 877 kişi) da 28 bin 310-37 bin 746 euro gelir ile Üst Gelir Sınıfı’na ait olduğu En Üst Gelir Sınıfına mensup olan 72 bin 601 kişinin nüfusun yüzde 8’ini oluşturduğu ve 37 bin 747 euro ve üzeri gelire sahip olduğu kaydedildi.

KDV geri geliyor

Habere göre çarşamba gününden itibaren belirli tüketim ürünlerine uygulanan “0” KDV uygulamasının kaldırılmasıyla Aralık 2023’te her 80-100 Euro’luk alışverişte 6-7.50 euro, Mayıs 2024’te 7,40 euro, Eylül 2024’te de 7,32 euro kar eden hane halkı çarşamba günü itibarıyla ekmek, süt, kadın hijyen ürünleri, şeker, kahve, et ve sebze alışverişlerinde yüzde 5, bebek ve yaşlı maması alışverişinde yüzde 19 KDV ödeyecek. Elektrik faturalarına uygulanmakta olan sübvansiyon ise ekim ayı sonunda kaldırılacak.

Gazete, pahalılığa karşı uygulanmakta olan destek önlemlerinin kaldırılmasına DİSİ, AKEL, ELAM ve EDEK’ten tepki geldiğini yazdı.