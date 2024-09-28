Latin rüzgarı estirdi

Latin müziğin efsanevi grubu Gipsy Kings by Andre Reyes önceki akşam Girne’de muhteşem bir geceye imza attı.

Dünya turunun bölgedeki son ayağını Girne’de tamamlayan grup, yaklaşık 3 bin kişinin katılımı ile adeta bir Latin şöleni yaşattı. Girne Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan grup, gece boyunca birbirinden güzel parçalara yer verdi.

Andre Reyes ve Gipsy Kings, kendilerine eşlik eden binlerce kişi ile efsane bir geceye imza attı. Yaklaşık 1.5 saat boyunca sahnede kalan ekip, gecenin sonunda seyirciler ile birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, çok farklı ülkelerden, kültürlerden binlerce kişinin birlikte şarkı söylediğini, tempo tuttuğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, şunları belirtti:

“Gipsy Kings ve efsanevi solisti Andre Reyes bölgedeki konser turunu dün akşam ülkemizde tamamladı. Çok güzel ve özel bir geceydi.

Çok farklı ülkelerden, kültürlerden binlerce kişi birlikte şarkı söyledi, tempo tuttu.

Belki de en çok eksikliğini hissettiğimiz “Dünyalı” olabilmeyi bir saat 40 dakika boyunca sürekli hissettik.”





Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 09:31