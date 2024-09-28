Yerinde tespit yaptı

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlığına bağlı daire, kurum, müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Açıklamaya göre, yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi için yerinde tespitler yapan Ataoğlu, eksikliklerin giderilmesi yönünde de girişim başlattı.

Ataoğlu, ilk olarak Şehir Planlama Dairesini ardından Jeoloji Maden Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Gazimağusa Kütüphanesi, Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım ile bölgede bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Fikri Ataoğlu, ülkede birçok müze ve ören yeri olduğunu ve bu yerlerin çok büyük öneme sahip olduklarını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel yönündeki farklılıklarını her fırsatta turizmde ön plana çıkardıklarını söyledi.

Adanın özel ilgi turizmine yönelik olarak birçok alternatif turizm modeli olduğuna değinen Ataoğlu, özellikle gastronomi alanında çok büyük gelişim kat edildiğini ve bunun pazarlamasının daha fazla yapılacağını belirtti.

Türkiye pazarı için ‘AdaKıbrıs’ adı altında yeni bir turizm stratejisi belirlediklerini söyleyen Ataoğlu, ülkenin yemekleri ve kültürel değerlerini bu platform aracılığı ile duyurduklarını anlatarak, turizmde önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs bir cennet

Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm markası haline getirmek için çalışmaya gayretle devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, Akdeniz’in kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs’ın, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle bir cennet olduğunu vurguladı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, turizmin, kültürleri birbirine yaklaştıran, insanlar arasında anlayış ve dostluğu güçlendiren önemli bir köprü olduğunu belirterek, “Ülkemizin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver insanları ile bu sektörde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.