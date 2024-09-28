Keyifli bir gün oldu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 65 yaş ve üstü kişilere yönelik Kapalı Maraş ziyareti düzenledi ve yemek verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 200'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik sonrası, belediye başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Bafra Halk Plajı Bostan Beach Restoran'da yer alan yemekte konuşma yaptı.

Tuğlu, belediyenin mali durumunun düzeldiğini ve gelecekte daha güzel işlere imza atacaklarını ifade ederek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Tuğlu, yaşlılara yönelik düzenledikleri bu anlamlı etkinlikle, toplumsal dayanışmanın ve saygının önemine işaret etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 09:31