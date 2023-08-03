Kendi türünde yapılan dünyanın en kapsamlı araştırmasına göre, meme kanseri taramasında yapay zeka kullanımı oldukça güvenli olduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları, yapay zekanın birlikte çalışan iki radyolog kadar iyi olduğunu, yanlış pozitifleri artırmadığını ve iş yükünü neredeyse yarıya indirdiğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü'n e göre meme kanseri, her yıl 2,3 milyondan fazla kadının hastalığa yakalanmasıyla küresel olarak en yaygın kanser türünü oluşturuyor. Geliştirilen yapay zeka, meme kanserini daha erken ve tedavi edilebilir bir aşamada tespit ederek ölüm oranını azaltabilir. İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi. İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zeka geliştirildi. Yapay zekanın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zeka ve radyologlar tarafından inceledi. Geliştirilen yapay zekanın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zeka çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

"Sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir"

Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.