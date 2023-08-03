Çözüm mesajı

Rum Komünist AKEL partisi, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Fileleftheros gazetesine göre, AKEL, Yunanistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin savunulması, Kıbrıs’ın ve halkı yeniden birleşmesi mücadelesinde, Güney Kıbrıs’ın çok önemli bir destekçisi olduğunu belirtti.

Uluslararası gelişmeler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ve AB’ye yönelik farklılaşan söylemlerinin, sorunların çözümüne yönelik konjonktürü yaratabileceğini ifade eden AKEL, “eğer bu, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin özlü bir tutum değişikliği olarak ifade edilecekse, bu pratikte ortaya çıkacak” ifadesini kullandı.

AKEL açıklamasında ayrıca müzakerelerin, üzerinde anlaşmaya varılan zeminde çözüme ulaşılması amacıyla yeninden başlaması için Kıbrıs Rum liderliğinin ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin elinden geleni yapması düşüncesinde olduğunu da ifade etti.

Haravgi gazetesine göre AKEL, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, iki kesimli iki toplumlu federal çözüm yönündeki ifadelerinin çok net olduğunu belirtti.

AKEL açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in iki ülke arasındaki gıpta edilecek iş birliğini yeniden teyit etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.