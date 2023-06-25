Rusya karıştı

Paralı askerlerden oluşan Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin "Ülkemizin artık yolsuzluk, yalanlar ve bürokrasiyle yaşamasını istemiyoruz" diyerek isyan başlattı.

Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi. Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağırması sonrası Kremlin harekete geçti. Wagner'in birçok merkezine baskın düzenlenirken, Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini iddia etti. Konuya ilişkin halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirerek "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız" dedi ve şu an karşımızda olan herkes haindir" diye ekledi.



Rusya Wagner konvoylarına müdahaleye başladı

Wagner'in kurucusu Prigojin ise "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Vatana ihanet hususunda Putin tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Wagner'in Putin yönetimine isyanı sonrası gerilim sürerken, Rusya Wagner konvoylarına müdahaleye başladı. Reuters, Voronej'de Wagner'e helikopterden ateş açıldığını belirtti. AFP’nin haberine göre, Belarus lideri Lukashenko, Prigojin ile Wagner birliklerinin hareketini durdurmak için görüştüğünü ve Prigojin'in Wagner askerlerini durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi. Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü" iddiasında bulundu.

Wagner: Herkesi bize katılmaya davet ediyorum

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti: "Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

