Grev sona erdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) arasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik protokol imzalandı. Uzlaşı sağlanmasının ardından bugün Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılması planlanan grev iptal edilirken, seçim bitene kadar eylem yapılmaması konusunda da mutabakata varıldı.

TEL-SEN, KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ adına ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Serman Yiğit, El-Sen ile Kıb-Tek yönetimi arasında, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere kurumda yaşanan sorunların çözümüne yönelik protokol imzalandığını belirtti.

Yiğit, bu gelişme üzerine sendikaların Telekomünikasyon Dairesi’nde uygulamayı planladığı grevin iptal edildiğini açıkladı.

Seçim bitene kadar eylem yapılmayacak

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ise yaptığı açıklamada, halkın yaşadığı mağduriyetlerin süratle giderilmesinin, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesinin ve personelin güvenli koşullarda çalışmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Protokol kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için dört kişilik ortak komite kurulacağını ve gerekli teçhizatın ivedilikle temin edileceğini belirten Uzun, süreçte istihdam yapılmadığının teyit edileceğini kaydetti.

Son terfi kararlarının dondurularak seçim yasaklarının sona ermesinin ardından terfi komisyonundan geçirilip yürürlüğe konacağını ifade eden Uzun, seçim bitene kadar personele yönelik soruşturma işlemi yapılmayacağını da belirtti. Uzun, mevcut arızaların ise ek mesai ücreti talep edilmeden giderileceğini açıkladı.

Halkın mağdur edilmemesi amacıyla seçim bitene kadar eylem yapılmaması konusunda sendikayla mutabakata varıldığını kaydeden Uzun, uzlaşının hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini vurguladı.

Uzun, kurum hizmetlerini güçlendirmek, çalışanların güvenliğini sağlamak ve halka kesintisiz hizmet sunmak için iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.