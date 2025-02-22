‘Saldırıları artırın’ 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine düzenlenen baskına katıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine girdiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Fotoğraf, "Netanyahu, Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor." ifadeleriyle paylaşıldı.

Batı Şeria'ya en son Eylül 2024'te giden Netanyahu, Ürdün sınırını ziyaret etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti.

Öte yandan Netanyahu, X hesabından işgal altındaki Batı Şeria'dan yayımladığı görüntülü mesajda, bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

"Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini" öne süren Netanyahu, dün Bat-Yam'da otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiklerini aktardı.

Gazze planı görüşüldü

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine dün Riyad’da gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine" yönelik planını görüştü. Suudi Arabistan’da Arap liderleri bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine bugün başkent Riyad’da düzenlenen gayriresmi toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderleri katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın yer aldığı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine" yönelik planı masaya yatırıldı.