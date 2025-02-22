Tarih kesinleşti

Rum basını, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi genişletilmiş konferans tarihinin 17-18 Mart olarak kesinleştiğini, BM’nin önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapmasının beklendiğini yazdı.

Alithia gazetesi; elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz cumartesi yaptığı açıklamada, “konferansın tarihine ilişkin bazı küçük değişiklikler olabileceğine dair BM’den bilgi geldiğini” söylediğini ancak son bilgilerin, tarihin değişmediği yönünde olduğunu öne sürdü.

Haberde, BM’nin resmi açıklamasının beklendiğine de vurgu yapıldı.

Gazete haberinin devamında, Rum müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın görüştüklerini de aktardı.

Habere göre; genişletilmiş konferansa hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir araya gelen müzakereciler, yeni sınır kapılarının açılması konusunu da ele aldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025, 09:51