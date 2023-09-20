Duruşma 5 Ekim’de

Güney Kıbrıs’ta, 3 Eylül tarihinde tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 19-20 yaş arasındaki

5 İsraillinin davasının Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İsrailli gençlerin, Ay.Napa’daki bir otelde 20 yaşındaki İngiliz kıza toplu tecavüz suçundan tutuklandığını anımsattı.

Habere göre Ağır Ceza Mahkemesi 5 Ekim’de Paralimni’de toplanacak.

Ahşap tepsilere uyuşturucu yerleştirdi

Bu arada ailesiyle birlikte Güney Kıbrıs’ta yaşayan 31 yaşındaki Suriyeli'nin, Lübnan’dan “metamfetamin” ithal etmeye çalıştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 31 yaşındaki Suriyeli'nin, dün akşam, Beyrut’tan dönerken Larnaka Havalimanı’nda, bagajında yapılan arama sonucunda, ahşap tepsilerin zeminine uyuşturucu yerleştirdiğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre aramada, 3 ahşap tepsi zeminine gizlenmiş, 9 naylon poşet içerisinde 1 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis, uyuşturucunun nihai alıcılarını tespit etmek için araştırma başlatırken Lübnan’daki tedarikçileri tespit edilmesi için de Interpol’e bilgi verdi.