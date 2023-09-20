Konuklar eğlenceye doydu

Girne’nin gözde otellerinden Merit Park bünyesinde faaliyet gösteren Letafet, cumartesi gecesi Türkiye’nin ünlü müzik grubu Rubato’yu sahnesine çıkardı.

Unutulmaz şarkıları ve kendilerine has yorumlarıyla son dönemin en beğenilen sanatçıları arasında yer alan ünlü müzik grubu Rubato, Letafet’te unutulmaz anlar yaşattı.

Sevilen grup, kendi seslendirmiş oldukları şarkıların yanısıra, İbrahim Tatlıses’den ‘Dertler Derya’ , Müslüm Gürses’den ‘Nilüfer’ , Selami Şahin’den ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’ gibi birçok usta sanatçının eserlerini de seslendirerek sevenlerine muhteşem bir geceye yaşattı.

Rubato, yaklaşık iki saat süren konserde, hayranlarından gelen istek şarkılara da yer vererek, dinleyicilerine unutulmayacakları bir müzik ziyafeti sundu.

