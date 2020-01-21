Aslan payı alt yapının

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir ekonomiye sahip olması, halkın refah seviyesinin yükselmesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi için çalışmalarını kararlıkla sürdürdüklerini belirtti.

Tatar, bu çalışmalarında Anavatan Türkiye’den önemli anlayış ve destek gördüklerinin de altını çizdi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alt yapı yatırımlarıyla çeşitli sektörlere destek için 170 milyon Türk liralık bir kaynağın kendilerine sağlanması için gerekenlerin yapılması direktifini verdiğini de vurgulayan Tatar, bu kaynağın ne amaçla kullanılmasını tasarladıklarını açıkladı.

Yatırımları kalem kalem açıkladı

Tatar’ın söz konusu kaynağın miktarı ve ne amaçla kullanılmasının tasarlandığıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Lefkoşa kaynaklı projeler ( toplam 94 milyon TL)

Tarım sektörü ( 4 milyon TL):

-Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ( 770 bin TL)

-Hayvancılığın ve Organize Hayvancılık Bölgelerinin Geliştirilmesi Projesi ( 64 bin TL)

-Hayvan Islahı, Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi ( 650 bin)

-Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Avcılığın Geliştirilmesi Projesi (556 bin)

- Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi ( 960 bin)

- Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi ( 900 bin)

- Meteoroloji Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi ( 100 bin)

-Organize Sanayi Bölgeleri alt yapı inşaatına katkı projesi (500 bin TL)

-Yol Yapım ve Bakım Projesi ( 26 milyon TL)

-Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi ( 15 milyon)

-Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi ( 211 bin 160 TL)

-Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi ( 500 bin TL)

-Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi ( 170 bin)

-Eğitim Programı Geliştirme Projesi ( 778 bin 840 TL)

-Girne Öğretmen Evi Tamir, Bakım ve Onarım Projesi ( 500 bin TL)

Din Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi ( 2 milyon 500 bin TL)

-Tanıtma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi ( 3 milyon 400 bin TL)

- Anıtlar, Şehitlikler ve Müzeler Yapım ve Onarımı ile Katkı Projesi ( 600 bin TL)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Projeleri Katkı Projesi ( 1 milyon 500 bin TL)

-Tıbbi Teçhizat ve Ambulans Alımı ( 2 milyon 500 bin TL)

-Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ( 3 milyon)

-Polis Teşkilatını Güçlendirme Projesi ( 2 milyon 500 bin TL),

-Güzelyurt İtfaiye Binası Projesi ( 185 bin TL),

-Geçitkale İtfaiye ve Karakol Bina Yapım Projesi ( 1 milyon 500 bin TL)

-Maliye İdaresini Geliştirme Projesi ( 4 milyon 500 binTL)

-TC’den görevli olarak gelen kamu görevlileri ve uzmanların ücretleri için ( 3 milyon TL)

- Hizmet Binası Yapım Onarım ve Donanım Projesi ( 3 milyon 500 bin TL)

- Belediye ve Köylerin Alt Yapı Yatırımlarına Katkı Projesi ( 14 milyon TL),

-Dernek, Birlik, Kulüp, Sendika, Vakıf, Araştırma Merkezi vb. STK’lara Katkı Projesi ( 3 milyon)

- Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Geliştirilmesine Katkı Projesi ( 655 bin TL)

-Proje destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı ( 1 milyon 50 bin TL)

- Faiz Destekli Zirai Kredi Programı ( 2 milyon 500 bin TL),

-Tarımsal Hibe ve Yatırım Desteği Programı ( 250 bin TL)

-Sanayici ve KEZ’e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe Programı ( 1 milyon 250 bin TL)

- Sanayici ve KEZ’e Yönelik, Faiz Destekli Kredi Programı ( 1 milyon 750 bin TL)

- Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı ( 2 milyon TL)

Girişimcilik Projesi ( 1 milyon 750 bin TL):

-Hibe Programları Yönetim Giderleri Projesi ( 250 bin TL)

Turizm Sektörü (18 milyon 275 bin TL):

-Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı ( 1 milyon)

- Turizm Teşvik Programı ( 17 milyon 200 bin TL)

-Üniversitelerin Ortak Tanıtımına Katkı Projesi ( 1 milyon 250 bin TL)

- Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Geliştirilmesine Katkı Projesi ( 125 bin TL)

- Üniversitelerin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma PR Destekleme Projesi ( 350 bin TL)

- Üniversitelerin Uluslararası Akreditasyonu ve Bologna Sürecine Hazırlanması ( 750 bin TL)

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 300 bin TL)

- Yüksek Öğretim Sektörünün Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi ( 150 bin TL)

-Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi ( 1 milyon 250 bin TL),

-Tamamlama Projesi 250 bin TL

Savunma Harcamaları İçin 34 Milyon 50o Bin TL

Ankara Kaynaklı Projeler İçin İlk Başta 8 Milyon TL

“Alsancak-Lapta yolu için gereken kaynak sağlandı”

Alsancak-Lapta yolunun tamamlanması için gereken kaynağın ise direktifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından sağlandığını belirten Tatar, “Öte yandan, Başbakan olarak, kırsal kesimde yaşayan gençlerimiz için konut amaçlı arsa verilmesi projesinin yanı sıra, kentlerimizde yaşayan gençlerimizin de Devletin de desteği ile konut sahibi olabilmeleri üzerinde de önemle durduğumu kentlerde yaşayan gençlerimi ve ailelerinden gelen talepler üzerine kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum” dedi.