Tatar ilk sırada

Gezici Araştırma Şirketi’nin 11-12-13 Ocak 2020 tarihlerinde 18 yaş ve üstü 3 bin 264 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre; Nisan ayında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP Genel Başbakanı ve Başbakan Ersin Tatar yüzde 34.2 ile ilk sırada yer alıyor.

Tatar’ı yüzde 28.8 ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 17.4 ile CTP lideri Tufan Erhürman, yüzde 8.3 ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yüzde 5.7 ile YDP lideri Erhan Arıklı ve yüzde 5.6 ile Serdar Denktaş izliyor.

İki devletli çözüm

Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin yüzde 81,3’ü ‘İki devletli çözümden’ yana. Halkın yüzde 80’i ise garantörlüğün aynen devamını istiyor.

Gezici’nin araştırma sonuçları tablolar halinde şöyle:



Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunuzu Nasıl Kullanırsınız?

Yüzde (%)

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 43,5

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 21,8

Halkın Partisi (HP) 10,5

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 8,1

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG) 3,1

Demokrat Parti (DP) 5,1

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 7,3

Milliyetçi Demokrasi Partisi 0,6

Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ederken % 53,1’i bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediği yönünde görüş belirtti.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?

Yüzde (%)

Ersin Tatar 34,2

Mustafa Akıncı 28,8

Kudret Özersay 8,3

Erhan Arıklı 5,7

Serdar Denktaş 5,6

Tufan Erhürman 17,4

Toplam 100

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?

Yüzde (%)

Ersin Tatar 34,2

Mustafa Akıncı 28,8

Kudret Özersay 8,3

Erhan Arıklı 5,7

Serdar Denktaş 5,6

Tufan Erhürman 17,4

Toplam 100

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım

Kıbrıs Sorununa Nasıl Bir Çözüm Önerisi Getirilmelidir?

Yüzde (%)

İki ayrı devletli çözüm 81,3

Rumlarla federasyon 10,2

Konfederasyon 8,5

Toplam 100

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım

Türkiye’nin Garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yüzde (%)

Aynen devam etmeli 80,0

İptal edilmeli 5,2

AB veya BM garantör olmalı 3,0

Kararsızım 11,8

Toplam 100

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıp İnanmamasına İlişkin Dağılım

Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıyor musunuz?

Yüzde (%)

İnanıyorum 12,4

İnanmıyorum 84,2

Bir fikrim yok 3,4

Toplam 100

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Halka Göre Hangi Durumun Daha Gerçekçi Olduğuna İlişkin Dağılım

Şimdi Size Sayacağım Durumlardan Hangisi Daha Gerçekçidir?

Yüzde (%)

Federal çözüm 11,8

İki ayrı devletli çözüm 60,2

Konfederasyon 3,9

Bugünkü durumun devamı 24,1

Toplam 100

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 11:18