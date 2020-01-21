Tatar ilk sırada

Gezici’nin son araştırmasına göre halkın ezici bir çoğunluğu; ‘İki devletli çözümü’ ve garantörlüğün devamını destekliyor

Tatar ilk sırada

Gezici Araştırma Şirketi’nin 11-12-13 Ocak 2020 tarihlerinde 18 yaş ve üstü 3 bin 264 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre; Nisan ayında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP Genel Başbakanı ve Başbakan Ersin Tatar yüzde 34.2 ile ilk sırada yer alıyor.

Tatar’ı yüzde 28.8 ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüzde 17.4 ile CTP lideri Tufan Erhürman, yüzde 8.3 ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yüzde 5.7 ile YDP lideri Erhan Arıklı ve yüzde 5.6 ile Serdar Denktaş izliyor.

İki devletli çözüm
Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin yüzde 81,3’ü ‘İki devletli çözümden’ yana. Halkın yüzde 80’i ise garantörlüğün aynen devamını istiyor.
Gezici’nin araştırma sonuçları tablolar halinde şöyle:

Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunuzu Nasıl Kullanırsınız?    

Yüzde (%)
Ulusal Birlik Partisi (UBP)    43,5
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)    21,8
Halkın Partisi (HP)    10,5
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)    8,1
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG)    3,1
Demokrat Parti (DP)    5,1
Yeniden Doğuş Partisi (YDP)    7,3
Milliyetçi Demokrasi Partisi    0,6
Toplam    100

Araştırmaya katılan halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ederken % 53,1’i bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediği yönünde görüş belirtti.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım
2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?  

Yüzde (%)
Ersin Tatar    34,2
Mustafa Akıncı     28,8
Kudret Özersay    8,3
Erhan Arıklı    5,7
Serdar Denktaş    5,6
Tufan Erhürman    17,4
Toplam    100

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?    

Yüzde (%)
Ersin Tatar    34,2
Mustafa Akıncı     28,8
Kudret Özersay    8,3
Erhan Arıklı    5,7
Serdar Denktaş    5,6
Tufan Erhürman    17,4
Toplam    100

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım
Kıbrıs Sorununa Nasıl Bir Çözüm Önerisi Getirilmelidir?    

Yüzde (%)
İki ayrı devletli çözüm    81,3
Rumlarla federasyon    10,2
Konfederasyon    8,5
Toplam    100

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım
Türkiye’nin Garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz?    

Yüzde (%)
Aynen devam etmeli    80,0
İptal edilmeli    5,2
AB veya BM garantör olmalı    3,0
Kararsızım    11,8
Toplam        100

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıp İnanmamasına İlişkin Dağılım
Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıyor musunuz? 

Yüzde (%)
İnanıyorum    12,4
İnanmıyorum    84,2
Bir fikrim yok    3,4
Toplam    100

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Halka Göre Hangi Durumun Daha Gerçekçi Olduğuna İlişkin Dağılım 
Şimdi Size Sayacağım Durumlardan Hangisi Daha Gerçekçidir? 

Yüzde (%)
Federal çözüm     11,8
İki ayrı devletli çözüm    60,2
Konfederasyon    3,9
Bugünkü durumun devamı    24,1
Toplam    100  

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 11:18
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
ALFAROMEO
ALFAROMEO - 10 saat Önce

SAHTE ANKETLER.......LANET OLSUN TÜM SAHTEKARLARA

MUGE
MUGE - 9 saat Önce

SAHTEKAR DENKTASLAR GENE IS BASINDA

ozlemozogmen boyaci hirsiz sallihhin ex geliniiii
ozlemozogmen boyaci hirsiz sallihhin ex geliniiii - 9 saat Önce

gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak

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