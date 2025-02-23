Bunu beklemezdi

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yaya olarak ülkeye giriş yapan Zehra Panagiota Merthoca’nın üzerinde yapılan aramada az miktarda uyuşturucu bulundu.

İhbar üzerine yakalanan zanlı, uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçundan dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılırken, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis, 21 Şubat 2025 tarihinde saat 19.09 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipler tarafından Lokmacı Kara Kapısından KKTC’ye giriş yapan Zehra Panagiota Merthoca'nın tasarrufunda bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, ele geçirilen maddelerin devlet kimya laboratuvarına, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

