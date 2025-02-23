Gözler mahkemede

Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde, 1978 yılında Lefkoşa’da, Kıbrıslı Türk anneden ve Türk bir babadan doğan çocuğa Kıbrıs vatandaşlığı verilmemesine ilişkin istinaf davasının görülmesi haberi, Rum basınında da yer aldı.

Rum basını Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ile ilgili olarak Yüksek Mahkeme'de açtığı istinaf davasına yer verdi. Alithia gazetesi haberi “Kıbrıslı Türklerin Karma Evlikleri İstinafta-Yüksek Anayasa Mahkemesi Kararını Saklı Tuttu” başlığıyla aktarırken davanın evveliyatı hakkında da bilgi verdi.

Gazete haberinde ayrıca başvuru sahibinin avukatı tarafından ortaya konulan görüşlere de yer verdi.

Habere göre avukat, müvekkiline, Kıbrıs vatandaşlığı verilmemesi (ilk mahkeme) kararının, yasa dışı olduğunu ve hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ifade ederken bu kararın ayrıca eşit muamele ilkesini de ihlal ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ilgili habere “İşgal Altındaki Topraklardaki, 17 Bin Karma Evlilikten Doğan Çocuk, Yüksek Mahkeme’yi Bekliyor” başlığıyla geniş bir şekilde yer verdi.

Antonis R.Liatsos, Tereza Paraskevaidu Karakanna ve Dora Sokratus’tan oluşan Yüksek Anayasa Mahkemesi heyetinin, Akkor’un istinaf başvurusunu ele aldığını ayrıca sunulan savunma taslakları temelinde Akkor’u ve Güney Kıbrıs’ı temsil eden avukatların görüşlerini dinlediğini yazan gazete, mahkeme heyetinin her iki taraftan da izahat istediğini belirtti.

Mahkemenin kararını saklı tuttuğunu belirten gazete mahkemeden çıkacak kararın, basında çıkan bilgiler temelinde, KKTC’de bulunan ve karma evlilikten doğan 17 bin kişiyi ilgilendirmesi nedeniyle, merakla beklendiğine de dikkat çekti.

