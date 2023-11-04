Kuzeyde rahatlık Güneyde ‘alarm’

İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana sessiz kalan Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah dün kamera karşısına geçerek ‘savaşın yayıldığını’ söyledi ve Amerika’ya tehditler savurdu. Nasrallah, ABD’nin bedel ödemesi gerektiğini belirterek, üslerinin vurulacağını iddia etti.

Filistin-İsrail savaşında "yeni cephe" tartışmalarının odağındaki Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, merakla beklenen konuşmasında, "Biz Lübnan'da 8 Ekim'de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor" dedi. "Tüm seçenekler masada. Bizi test etmek isterlerse bedelini öderler" diye konuşan Nasrallah, "ABD gemileri için de hazırlığımız var" sözleriyle İsrail'e ve ABD'ye meydan okudu. Nasrallah, “Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Biz bu savaşa 8 Ekim'den beri zaten katıldık. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız " ifadelerini kullandı.

Güneyde önlemler alınıyor

Nasrallah’ın yaptığı açıklama güneyi alarma geçirdi. Kıbrıs’ın güneyindeki İngiliz üslerinin kritik süreçlerde ABD tarafından da kullanılması nedeniyle, Rum hükümeti sürekli görüşmeler yaparak gelişmeleri değerlendiriyor.

Rum lideri Nikos Hristodulidis’in tayin ettiği Milli Güvenlik Kurulu, özellikle İsrail, Amerika ve İngiltere elçiliklerinin çevresinde olağan üstü önlemler alarak, askerleri ‘alarm’ durumuna geçirdi. Dikelya ve Ağrotur üslerinde de olağanüstü önlemler dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs’ın gündeminde ise yolsuzluk tartışmaları, UBP kurultayı ve dövizdeki yükseliş yer alıyor.