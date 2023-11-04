Tanıklar dinleniyor

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen yedinci duruşmada polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay dinlendi. Ulunay, olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçlarını mahkemeye aktarırken, olayla ilgili bulgu ve delilleri de mahkemeye sundu.

Otopsi sırasında maktullerin vücutlarından çıkarılan mermiler mahkemeye delil olarak sunuldu.

Halil Falyalı’nın otopsisinde vücudundan çıkarılan mermi çekirdekleri ibraz edildi.

Murat Demirtaş’ın ise kafa ve göbek üzeri beşinci girişten alınan mermi çekirdekleri mahkemede tanık olay yeri inceleme uzmanı polis memuru Kevser Ulunay tarafından ibraz edildi.

Zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kıskıvrak yakalandıkları Alsancak’taki apartman dairesinde ise cep telefonlarından sigara izmaritlerine kadar birçok emare mahkemede ibraz edildi.

Ulunay daha sonra olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçları hakkında savunma avukatlarının sorularını yanıtladı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma 10 Kasım 2023 Cuma Saat 11.30’a ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



